Congo-Kinshasa: Clair-obscur ?

Depuis quelques temps, le ciel politique Rd Congolais a doublé d'activité, de trafic.

La raison n'est qu'évidente. Il s'agit là d'une conséquence logique de l'approche de la date du 23 décembre 2018, jour prévu pour les scrutins, conformément au calendrier électoral de la CENI. La fièvre de cette période pré-électorale fait autant bouger les lignes qu'elle les complique avec la série de divorces de fond et de mariages de forme autour des enjeux des prochaines joutes. L'ardeur du "allons aux élections ", durant ce mois de mars 2018, a plus que douché les espoirs et annihilé le spectre du boycott des élections de décembre par l'Opposition radicale et bien d'autres organisations majeures de la société civile. Car, à présent, de la MP à l'Opposition aile dure, en passant par les opposants modérés et la société civile, un consensus en sourdine s'est formé quant à la participation de tous à ces élections censées mettre un terme à l'impasse politico-électorale qui sévit en RDC depuis 2016.

Pourtant, l'horizon électoral n'est pas de toute clarté. La vie, dit-on, n'est pas un océan tranquille. Cette maxime, actuellement, rebondit sur la réalité de la vie du processus électoral congolais. Alors que la crise économique est relativement globale et qu'en RDC, à Kinshasa, précisément, sachet d'eau "pure", carburant et plus récent pain augmente des prix, le Pouvoir de Kinshasa ne compte pas recevoir de l'aide financière pour l'organisation des élections. Or, le financement des élections reste, au tableau des contraintes décrit par Nangaa le 5 novembre lors de la publication du calendrier électoral, un des casse-têtes à résoudre pour qu'il y ait effectivement élections le 23 décembre prochain. Au-delà de cette donne, bien d'autres dossiers continuent de créer des appréhensions...

Evidemment, la problématique de la recevabilité de la candidature de certains opposants dont Katumbi comme candidats à la présidentielle pose une peau de banane vers juin et juillet au train du processus électoral. Il demeure de savoir si, arrivée à ce cap, la locomotive pilotée par la centrale électorale passera ou s'échouera. Les espoirs sont que les divergences soient aplanies de manière pacifique et préventivement. Mais, les espoirs ne sont pas que sur cette affaire. A ce jour, quelques problématiques préoccupent. Les scandales des doubles nationalités passées, le curseur se pose sur le dossier de dédoublement des partis politiques qui semblait avoir été réglé, en partie, depuis les annonces du CNSA.

Mais, hélas ! Les stupeurs et incertitudes perdurent. Ce, d'autant que les options levées définitivement par Mova à travers sa liste de partis et regroupements politiques donnée à la CENI n'ont pas été rendu public. La seule révélation faite par le nouveau patron de l'Intérieur est que cette liste est inclusive mais, n'est-elle pas trop inclusive quitte à pécher par l'excès ? Cette interrogation est sur les lèvres de beaucoup alors que les esprits cogitent sur les méandres de la toute nouvelle résolution onusienne sur le pays. Tous ces dessous des cartes peints, ainsi que leurs possibilités heureuses ou malheureuses plantent, en vrai, un décor toujours clair-obscur sur le rendez-vous du 23 décembre.