Selon la résolution 2409 adoptée par le Conseil de sécurité, la mission onusienne au Congo, dont le mandat vient d'être renouvelé d'une année, devra apporter une assistance technique et logistique pour soutenir le processus électoral en cours.

Alors que les autorités congolaises ne se cachent plus pour exprimer leur désapprobation quant à la présence des Casques bleus sur leur territoire en surfant notamment sur l'incapacité de ces derniers à mettre fin à la prolifération de groupes armés à l'est du pays, les quinze membres du Conseil de sécurité, réunis le 27 mars à New York, ont opté pour le prolongement du mandat de la Mission des Nations unies pour la stabilisation du Congo (Monusco). À l'unanimité, ils ont voté la résolution 2409 portant sur cette mission, assortie d'un certain nombre de recommandations. Il est, entre autres, demandé à la classe politique congolaise d'appliquer intégralement l'accord de la Saint-Sylvestre.

Toutes les parties prenantes au processus politique en RDC, précisément le président de la République, la majorité présidentielle et l'opposition, sont exhortées « à mettre en œuvre sans délai l'accord, en toute bonne foi et dans son intégralité ».

Le Conseil de sécurité exige la pleine application des mesures de décrispation, la libération de tous les prisonniers politiques et la fin des poursuites judiciaires injustifiées mentionnées dans l'accord et du dédoublement des partis politiques. Il s'agit, pour le Conseil de sécurité, de préserver les avancées encore fragiles réalisées sur la voie de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo (RDC).

Ce renouvellement de mandat de la Monusco impose une réorientation de son action sur le terrain. Deux priorités sont assignées aux forces onusiennes opérant en RDC, lesquelles forces sont étroitement liées, à savoir la protection des civils et l'appui à la préparation des élections ainsi que la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016.

Sur le volet de l'insécurité, le Conseil de sécurité a enjoint le gouvernement congolais d'organiser, de concert avec la Monusco, de nouvelles opérations contre les milices« en vue de mettre fin à la menace que représentent les groupes armés présents dans l'est de la République démocratique du Congo ». Cette recommandation intervient pendant que, sur le terrain, les Forces armées de la RDC ont lancé depuis le 13 janvier dernier une opération de « grande envergure » contre les groupes armés, principalement les Forces démocratiques alliées, dans la province du Nord-Kivu.