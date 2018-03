Afrique: Genre et monde du travail - L'Afrique perd 100 milliards de dollars par an

Pour Philippe Barry, président de Responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse), le Sénégal s'est doté d'une Charte d'entreprise qui engage celle-ci sur quatre axes dont l'égalité homme-femme. Et dix entreprises sénégalaises se sont engagées dans cette charte. Ces entreprises, soutient-il, essaient tant bien que mal de répondre aux questions de diversité et d'inclusion dans le monde du travail. Pour M. Barry, au-delà de cet engagement, il faut des actes. A l'en croire, les entreprises, de manière générale, doivent, dans le cadre de la Rse, voir comment faire pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (Omd) pour ce qui concerne les femmes.

Selon la diplomate canadienne d'origine burundaise, Françoise Ndayirimana, l'Afrique perd annuellement 100 milliards de dollars, soit environ 53.267 milliards de FCfa à cause des questions liées au genre dans le monde du travail. Elle citait un rapport de 2016 du Pnud sur la parité. C'était, avant-hier, à Dakar, lors d'un atelier sur la Responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse). Un atelier organisé en collaboration avec l'ambassade du Canada à Dakar et axé sur la politique d'aide internationale féministe de ce pays d'Amérique du Nord. Pour Mme Ndayirimana, la notion d'émancipation est une question collective et qui, au-delà des trajectoires individuelles, est importante pour regarder les goulots d'étranglement si l'on ne veut pas se priver de ces forces vives de la Nation que constituent les femmes. Elle estime qu'il faut s'en prendre aux «barrières systémiques dont personne ne parle». Il s'agit des préjugés, à l'endroit des femmes, lesquels font que «la pauvreté à un visage féminin». Le Canada, explique-t-elle, a adopté un «budget sensible au genre» ; une politique qui favorise les femmes évoluant dans le monde du travail.

