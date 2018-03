Burkina Faso: Allergies alimentaires - Causes et conséquences

interview

De quoi s'agit-il ?

Dans notre rubrique de la semaine nous allons parler des allergies alimentaires. Car il arrive que certains aliments nous créent des allergies quand on les consomme. Mais qu'est-ce qu'une allergie alimentaire ?

L'allergie est une réaction exagérée de l'organisme à un agent appelé « substance allergène » auquel il est particulièrement sensible.

L'allergie alimentaire peut être considérée comme une réaction anormale de l'organisme qui fait suite, de manière répétée et reproductible, à l'ingestion d'un aliment et/ou d'une substance s'ajoutant à celui-ci. Elle peut être provoquée par la consommation d'un aliment ou d'un aliment contenant un ou des additifs alimentaires.

Lors d'une allergie alimentaire, l'organisme, pour des raisons inexpliquées, considère toujours l'aliment consommé comme un ennemi. Il s'agit d'un dysfonctionnement du système immunitaire (système de défense de l'organisme).

Il faut noter que la première consommation d'un aliment contenant une substance allergène n'entraîne aucune réaction de la part de l'organisme. La réaction allergique ne survient que lors d'une consommation ultérieure de l'aliment par la personne allergique.

Comment se manifestent des allergies alimentaires ?

Les allergies alimentaires provoquent chez les patients des réactions exagérées et nocives qui peuvent se manifester de différentes façons, à différents endroits du corps et avec plus ou moins de gravité.

Généralement il s'agit :

de manifestations digestives : diarrhée et vomissement mais aussi reflux gastro-œsophagien, anorexie, cassure de la courbe de poids ... ;

de manifestations cutanées (au niveau de la peau) : urticaire, œdème, eczéma, ... ;

de manifestations respiratoires asthmatiques généralement associées à une rhinite, laryngite, toux, dyspnée ;

d'autres manifestations comme des palpitations cardiaques, picotement au niveau de la langue et de la gorge, chute de la pression artérielle ...

Des accidents sévères dus à l'allergie alimentaire peuvent brutalement survenir quelques minutes à quelques heures après la consommation de l'aliment. Ces accidents peuvent conduire à la mort par choc anaphylactique.

Pourquoi les allergies alimentaires sont de plus en plus fréquentes ?

L'incidence croissante des allergies alimentaires pourrait être liée à plusieurs facteurs :

l'abandon progressif de l'allaitement maternel exclusif ;

la diversification de plus en plus rapide de l'alimentation du nourrisson ;la vie active et le manque de temps qui induisent des modifications fondamentales du mode de vie. C'est ainsi que la consommation d'aliments prêts à consommer est en progression ;les voyages et une recherche d'aliments nouveaux auxquels le système immunitaire n'a pas été préparé.

Quels sont les aliments les plus souvent incriminés dans les allergies ?

En théorie, tous les aliments sont susceptibles de provoquer une allergie. Dans le monde on dénombre plus de 160 allergènes alimentaires. Les aliments les plus fréquemment associés aux allergies sont la farine de blé et dérivés, les œufs et dérivés, le lait de vache, les arachides, le soja et dérivés, les noix, les poissons et dérivés, les crustacés, les graines de sésame, les sulfites (agents conservateurs utilisés dans la production de vin et de la bière).Les adultes et les enfants ne sont pas allergiques aux mêmes catégories d'aliments. Chez les enfants, les allergies les plus fréquemment rencontrées sont liées aux œufs, à l'arachide, aux noix, au lait, au poisson et au soja. Chez les adultes, les fruits exotiques à pulpe charnue et à noyaux (abricot, cerise, pêche... ), le céleri, les œufs, les crustacés, le poisson, le lait, le blé, les légumineuses et l'arachide sont les aliments les plus souvent incriminés.

Comment traiter une allergie alimentaire ?

Pour une personne qui souffre d'allergie alimentaire, la première mesure est la suppression de son régime de l'aliment incriminé. Cette suppression ne se fait qu'après un diagnostic fait par un spécialiste.L'autodiagnostic et l'auto-traitement des allergies sont très dangereux. Ils peuvent entraîner une dégradation de la santé du consommateur due à la suppression d'un nombre important d'aliments. En cas d'allergie alimentaire avérée, la suppression d'un ou de plusieurs aliments chez une personne allergique doit se faire en concertation avec un spécialiste de santé qui suit son dossier médical. Le traitement de l'allergie alimentaire est principalement diététique. Les conseils d'un diététicien, conseiller en alimentation, sont indispensables pour maintenir les personnes allergiques en bon état de santé.Lors des achats de produits alimentaires préemballés, il faut toujours lire la liste des ingrédients figurant sur l'emballage.

Biochimiste