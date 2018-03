Burkina Faso: Reconciliation nationale - Les femmes du CDP demandent le retour de Blaise Compaoré

La coordination provinciale des femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a tenu une assemblée générale hier, 28 mars 2018, au siège du parti à Ouagadougou. L'objectif de ladite assemblée générale était de recueillir une implication massive de la gent féminine dans le cadre de la préparation du 7e congrès du parti prévu les 5 et 6 mai prochains. L'occasion a été saisie par les femmes du Kadiogo pour plaider pour un retour de l'ex-président Blaise Compaoré au pays.

Les femmes de l'ex-parti au pouvoir, le CDP, sont favorables à la réconciliation nationale, à la paix des cœurs de tous les fils et filles du pays. Elles l'ont fait savoir au cours de leur assemblée générale tenue hier, 28 mars. Pour elles, cette réconciliation doit se faire avec tous les Burkinabè. A ce titre, elles ont plaidé pour le retour au bercail de l'ex-président Blaise Compaoré. « Quand nous parlons du retour du président Blaise Compaoré, nous ne sommes souvent pas très bien comprises. Nous sommes des mères et nous avons toujours besoin de tous nos enfants auprès de nous.

En tant que mères, nous ne pouvons pas dire que tel enfant est en faute et que par conséquent, il doit rester loin de la famille. Nous avons besoin de tous nos fils pour construire le pays, même quand ils ont fauté. C'est pourquoi nous appelons à son retour, mais pas pour qu'il vienne prendre le pouvoir. Même si on le lui demandait, est-ce qu'il voudrait vraiment ? Quoi qu'on dise, le président Compaoré a dirigé ce pays pendant 27 ans. Il n'est plus là, il a quitté le pays, mais nous souhaitons qu'il revienne s'installer dans son village natal et serve de personne ressource. Nous sommes un peu gênées de voir qu'il est à l'écart », a déclaré Pauline Traoré/Nignan, la secrétaire nationale chargée de la mobilisation des femmes du CDP.

Des tournées prévues

Interpellée sur les ennuis judiciaires de leur mentor, Mme Traoré a affirmé qu'étant citoyen burkinabè, Blaise Compaoré fera face à la Justice si tant est qu'on lui reproche quelque chose. « Nous n'avons pas dit Blaise Compaoré sans la justice », a-t-elle précisé. Mais en attendant le retour au bercail de l'ancien président exilé en Côte d'Ivoire depuis 2014, les femmes du CDP, section Kadiogo, veulent un succès éclatant du congrès du parti prévu les 5 et 6 mai prochains, à Ouagadougou.

D'où leur assemblée générale pour informer les responsables des 12 arrondissements de Ouagadougou et des six communes rurales, de la tenue dudit congrès. « Il n'est pas normal qu'elles apprennent cela à partir des médias ou des on-dit. Nous étions tenues de les appeler pour leur en parler avant la tenue du congrès », a justifié la secrétaire nationale chargée de la mobilisation des femmes, selon qui un programme a été adopté, et au cours duquel des tournées sont prévues dans les 12 arrondissements et les six communes rurales pour informer la base et obtenir sa pleine adhésion pour un succès éclatant du congrès.