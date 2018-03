Angola: Le Ministère de la Communication soutien la Presse régionale

Saurimo (Angola) — Le Ministère de la Communication sociale est engagé dans le développement de la presse régionale, en vue de permettre aux citoyens, notamment à ceux qui habitent les communautés rurales, d'avoir droit à l'information.

C'est ce qu'a fait savoir mercredi, dans la ville de Saurimo, le ministre de la Communication sociale, João Melo, au cours d'une réunion avec les responsables des médias en poste à l'est du pays et avec les président du Conseil d'administration de l'Agence Angola Presse (Angop), de la Télévision Publique d'Angola (TPA), de la Radio Nationale d'Angola (RNA) et des "Edições Novembro", propriétaire du quotidien "Jornal de Angola".

Il s'agit d'établir, dans quelques provinces, des Centres de production de la TPA afin d'avoir plus de production des programmes locaux et d'informer les communautés rurales sur divers problèmes et les actions du gouvernement, sans nécessairement dépendre des principaux journaux télévisés, a précisé le ministre à Saurimo, chef-lieu de la province de Lunda Sul.

La mesure vise également à encourager la production des journaux régionaux, étant donné que les "Edições Novembro", faute d'espace, ne publient pas les nouvelles quotidiennes de toutes les provinces du pays.

Selon le ministre, l'information régionale est importante, car les gens se sentent concernées et suivent les nouvelles de leurs communautés à travers les journaux.

La réunion s'est déroulée en présence notamment du gouverneur local et des vice-gouverneurs des provinces de Lunda-Norte et de Moxico.