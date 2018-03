Angola: Le ministre de l'Administration publique termine sa visite à Cabinda

Cabinda — Le ministre de l'Administration publique, Emploi et Sécurité Sociale (MAPTSS), Jésus Farias Maiato, s'est dit satisfait du niveau d'exécution des travaux de l'école rurale de capacitation et métiers dénommée «Cidadela Jovens de Sucesso», située dans la commune de Dinge, municipalité de Cacongo.

Le gouvernant, qui s'exprimait à la fin de sa visite de travail commencée lundi dernier, dans la province de Cabinda, a affirmé que les travaux sont pratiquement terminés, n'attendant que les meubles et autres équipements.

Il a souligné que le centre, avec la capacité d'accueillir 200 apprenants, a été conçu dans le but de former des jeunes dans le domaine de l'informatique, l'agriculture, entre autres, et est pourvu d'une résidence pour les enseignants, une cantine, un bâtiment administratif, six salles de classe, des ateliers pour les cours pratiques, une unité de production de miel et une volière, dont les travaux sont à la charge de l'entreprise MotaEngil, débutés en août 2017.

A propos des centres d'entrepreneuriat et services d'emploi (CLESE) à Cabinda, le gouvernant a souligné qu'en ce qui concerne le crédit, il donnera des instructions aux services compétents pour identifier les raisons de l'octroi de crédit aux entrepreneurs qui achèvent le cycle complet de formation.

Durant son séjour Jésus Maiato a également visité le centre de formation de Caio, où sont dispensés 12 cours professionnels, notamment la décoration, l'automatisation hydraulique, la plomberie, la cuisine et pâtisserie, l'électricité industrielle et de bâtiment, l'informatique, la mécanique, la maçonnerie, la serrurerie, la construction civile et la soudure, ayant déjà formé 13.413 jeunes depuis son inauguration en 2005.