Angola: La Fédération des femmes entrepreneuses élargira ses domaines d'activité

Huambo — La Fédération des femmes entrepreneuses d'Angola (FMEA) va bientôt étendre ses activités dans les domaines de l'agriculture, de l'agro-industrie, de la pêche et de l'habillement, en vertu des défis de la diversification de l'économie nationale.

L'intention a été exprimée mardi dans la ville de Huambo par la présidente de la fédération, Maria do Carmo, lors de la 13ème rencontre nationale des femmes entrepreneuses, commencée mardi.

Selon elle, les responsabilités actuelles, imposées par la nécessité de diversifier l'économie et de réduire les importations, obligent les membres de la FMEA à ne pas se limiter aux seuls secteurs du commerce et des services.

En dépit des difficultés économiques du pays, Maria do Carmo a déclaré que les changements en cours dans la création d'un environnement propice à l'investissement aideront les femmes entrepreneuses à améliorer leurs affaires.

Cependant, elle a recommandé une plus grande organisation des associés pour l'insertion dans le monde des affaires, de sorte qu'elles aient des compagnies compétitives et aident à développer le pays, économiquement et socialement.

La responsable a indiqué que le secteur informel est toujours une préoccupation, donc la fédération continuera à aider les femmes à formaliser leurs entreprises, par conséquent réduire le nombre des vendeuses dans les rues.

Parmi les sujets discutés dans l'événement, qui se termine ce mercredi, il y a la motivation pour la création de petites entreprises, le programme de soutien à la production, la diversification des exportations et le remplacement des importations, les défis commerciaux et les opportunités pour les entreprises la femme d'affaires et l'entrepreneuriat dans le secteur agro-pastoral.