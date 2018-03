Angola: La secrétaire d'État valorise le partenariat avec la FMEA

Ruth Mixinge a encore souligné l'importance des partenariats stratégiques de la société civile et a encouragé le dynamisme, la créativité, l'esprit de solidarité, l'inclusion et la responsabilité sociale des femmes entrepreneures de la FMEA.

Elle a encore reconnu plusieurs défis en matière d'accès au crédit, à l'éducation juridique et financière au niveau de la société en général, de même qu'à la formation commerciale et à la promotion de la femme ambulante, en tenant compte de la réalité socio-économique de chaque région.

Prenant la parole après l'installation des membres de l'assemblée générale et du secrétariat de la FMEA, qui a marqué la clôture de la 13e rencontre nationale de la femme entrepreneure, la gouvernante a admis qu'avec ce partenariat, l'État montre qu'il était également engagé aux droits de la femme, à l'égalité et l'équilibre entre les sexes, en vue d'harmoniser les familles, de lutter contre la faim et d'inclure les groupes vulnérables.

Huambo — Le renforcement du partenariat avec la Fédération des femmes entrepreneures angolaises (FMEA) est un mécanisme de promotion, d'intégration sociale et économique des femmes ainsi que d'amélioration des conditions de vie des familles, a reconnu mercredi, dans la province de Huambo, la secrétaire d'Etat de la Famille et Promotion de la Femme, Ruth Mixinge.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.