Ile Maurice: NHDC - 1 067 maisons seront construites d'ici la fin de l'année, rassure Mahen Jhugroo

«Nous formons partie d'un gouvernement qui mean business.

Depuis 2014, nous avons fait construire 1 368 maisons. 1 067 autres seront complétées d'ici la fin de l'année et pour la période 2018-2019, nous allons lancer un appel d'offres pour 66 à 80 maisons additionnelles.» C'est avec un sentiment du travail accompli que le ministre du Logement et terres, Mahen Jhugroo, a procédé à l'inauguration de 71 maisons de la National Housing Development Company (NHDC), ce jeudi 29 mars, à Melrose. Les ministres Sudhir Sesungkur, Sunil Bholah et le députe Kalyan Tarolah étaient aussi présents à la cérémonie de remise des clés.

En effet, selon le ministre Jhugroo, la construction de ces maisons à Melrose ont débuté en avril 2015. Elles ont été complétées en décembre 2017 et ont coûté la somme de Rs 86 millions. Selon lui, le gouvernement actuel s'est démarqué de ceux au pouvoir dans le passé et a pour objectif de rattraper leur retard. «Nou enn gouvernman ki envi dévlop nou péi. Enn rézon kifer bokou santié konstiksion pé largué.»

Un sentiment que partage le ministre Sudhir Sesungkur. «Nous avons travaillé d'arrache-pied pour le bien-être de la population depuis 2014. C'est ce gouvernement qui a à cœur vos intérêts. Lot gouvernman pou vini pou pass siro ar ou. Nous devons être réalistes. Tout le monde n'a pas les moyens d'emprunter de l'argent à la banque pour construire une maison.» Et d'ajouter que d'autres projets comme celui de Melrose seront livrés bientôt, dont 91 maisons à Sébastopol. «Un projet de 250 maisons à Bel-Air est en gestation. De même que 124 maisons à Ernest Laurent et 160 à Olivia.»

Le député Kalyan Tarolah considère ce jeudi 29 mars comme un jour très spécial. «Sir Anerood Jugnauth célèbre son anniversaire aujourd'hui et vous vous obtenez un toit. Vous avez fait confiance à ce gouvernement et aujourd'hui vous êtes récompensés», a-t-il déclaré aux heureux propriétaires. Et de lancer un pic à ceux qui étaient au pouvoir dans le précédent gouvernement. «Ils n'ont fait que se remplir les poches. Jeetah s'est construit une université, Seetaram le projet Sarako. Nous, on ne vous a pas donné des bwat zalimet.»

Gilles l'Entêté, Managing Director de la NHDC, devait, lui, s'attarder sur ces nouvelles maisons offertes aux bénéficiaires. «Depuis 2015, nous faisons en sorte que ces maisons soient plus en accord avec l'environnement.» Et de préciser que les heureux propriétaires pourront obtenir un permis au cas où ils souhaitent agrandir leur demeure. «Un cahier de charge sera élaboré. La NHDC leur proposera trois plans d'investissements. Ils seront libres de choisir celui qui leur convient», a-t-il expliqué. Mais il prévient d'emblée les propriétaires. «Des fonctionnaires visiteront les différents sites régulièrement et ceux qui ne respectent pas les règlements seront sévèrement sanctionnés.»