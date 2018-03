Ile Maurice: Assemblée générale de la MCCI - Lutchmeenaraidoo très critique envers les attentes de la population

Vishnu Lutchmeenaraidoo s'est aussi attardé sur les différentes initiatives du gouvernement et de son ministère pour offrir davantage d'opportunités aux opérateurs. Il a cité comme exemple la signature du Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement avec l'Inde, le Continental Free Trade Area au niveau du continent africain, la signature prochaine de l'accord de libre-échange avec la Chine ou encore celle avec l'Eastern African Community qui auront lieu cette année. Il a, par ailleurs, encouragé le secteur privé à voir plus grand en exploitant les opportunités sur le marché international.

Pourtant, c'est ce que déplore le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, lors de l'assemblée générale de la Chambre de Commerce et de l'industrie de Maurice (MCCI), ce jeudi 29 mars. La faute, dit-il, aux différents gouvernements qui se sont succédé et qui ont fait croire aux Mauriciens que l'État peut tout leur offrir sur un plateau.

