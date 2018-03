Sénégal/Madagascar: CAN 2019 - Les Baréas en ordre de bataille en attendant les Lions en septembre

Dakar — L'équipe nationale de football de Madagascar, satisfaite de ses deux matchs amicaux joués dernièrement contre le Togo et Kosovo, attend de pied ferme celle du Sénégal, son adversaire pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2019, a laissé entendre le sélectionneur des Baréas, le Français Nicolas Dupuis.

Après ces deux rencontres joués dans le cadre des matchs amicaux du calendrier FIFA de ce mars, le sélectionneur de Madagascar veut proposer ses troupes pour la prochaine Coupe COSAFA, qui doit opposer en fin mai prochain en Afrique du Sud les équipes nationales d'Afrique australe.

"C'est le moyen et le moment d'y aller. Bosser quinze jours pour être fin prêt pour le Sénégal, qui sera un gros morceau", en septembre prochain, a dit le technicien français dans un entretien paru dans le site du magazine français France Football.

Outre le tournoi de la COSAFA, le technicien français veut convaincre des binationaux évoluant en France de rejoindre les Baréas, dont le gardien Zacharie Boucher (Auxerre), Ludovic Ajorque Clermont Foot), voire Ronny Rodelin (Caen).

"On essaie de trouver la meilleure équipe possible. Je n'oublie pas que depuis un certain temps, les garçons se battent dur. Ce sera l'amalgame de tout ça", a ajouté le technicien français, qui a signé une probante victoire contre le Soudan 3-1 lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Sur le Sénégal qui avait éliminé Madagascar au premier tour des qualifications à la Coupe du monde 2018 (0-0 et 3-0), Nicolas Dupuis a dit "connaitre cet adversaire qui partira favori".

"Mais comme il y aura deux qualifiés sur les quatre du groupe, avec la Guinée Equatoriale et le Soudan, on a la possibilité d'espérer. On se battra pour ça en tout cas", a souligné le technicien français.

Il avait été recruté par l'actuel président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui à cette période, présidait aux destinées de la Fédération malgache de football et était membre du comité exécutif de l'instance dirigeante du football continental.

Le Sénégal avait battu (3-0) la Guinée Equatoriale lors de son premier match de qualification à la CAN 2019, la première qui va se jouer au mois de juin avec 24 équipes.