Cote d'Ivoire: Sport de combat - Abidjan prépare la nuit du kick boxing

La capitale économique ivoirienne abritera en effet, dans les prochains mois, la 1ere édition d'une soirée dédiée à ce sport de combat. Dénommé « Ali Salami Fight night-1 », cette soirée sera l'occasion pour les amoureux du kick boxing de célébrer leurs idoles. « Huit (8) champions du monde, parmi les meilleurs boxeurs de la planète seront présents à l'évènement. En outre, un tournoi à élimination directe à 4 en poids lourds sera organisé au cours de cette soirée», a annoncé le mercredi 28 mars dernier, dans un communiqué, Ali Salami, responsable de la structure Golden Eight Events (G8 Events), promoteur de l'évènement. « L'objectif premier de cette soirée gala est de faire vibrer les foules et mettre la joie au cœur des Ivoiriens. Nous avons à cœur, d'en faire le plus grand gala international de kick boxing, jamais réalisé dans l'espace CEDEAO », a-t-il poursuivi.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.