Cote d'Ivoire: Financement d'études aux cycles supérieurs - Atlantic Business International et l'Institut Français de Gestion proposent une nouvelle solution

Atlantic Business International (ABI), holding du Groupe Banque Centrale Populaire et l'Institut Français de Gestion Executive Education (IFG) respectivement représentés par M. Ahmed BENLAFKIH, Directeur Général Adjoint en charge du Retail et Mme Sylvie FAUCHEUX, Directrice Générale ont procédé à la signature d' un accord de partenariat portant sur une offre de financement des cycles de formation exécutive, proposés aux cadres et cadres dirigeants d'entreprise, le mercredi 28 mars à Abidjan au Plateau, au 14 ème étage Immeuble AMCI, Rue des Banques.

La convention vise à faciliter l'accès aux programmes de formation continue de l'IFG à travers une offre de crédit dont les conditions et modalités intègrent des montants et durées adaptés au coût de la formation et aux besoins spécifiques des cibles privilégiées essentiellement constituées de cadres de sociétés des pays de présence d'ABI.

A travers cet accord, Atlantic Business International met à la disposition des apprenants via son réseau Banques Atlantique présent dans les 8 pays de l'espace UEMOA, une solution de financement aux fins de favoriser l'accès aux programmes de formation exécutive, proposés par l'IFG. Dans ce cadre, le prêt consenti au taux de 7% HT, pourra couvrir jusqu'à 80% du coût de la formation et s'étaler sur une durée allant jusqu'à 5 ans, assorti d'un différé de remboursement qui n'interviendra que 3 mois après la fin de la formation.

Ces modalités garantissent aux bénéficiaires une aisance pendant la phase de remboursement tout en leur permettant de consolider leurs acquis professionnels et de renforcer leurs perspectives de carrière.

Ce partenariat conforte des choix stratégiques, se traduisant par le renforcement du leadership régional du Groupe à travers un positionnement de banque universelle à l'échelle du continent. Il appuie l'engagement du Groupe d'œuvrer à l'inclusion financière et à l'accélération du développement économique et social de ses pays d'implantation notamment à travers un réseau de proximité, une offre adaptée aux besoins des différentes cibles et une qualité de service aux meilleurs standards.

Atlantic Business International (ABI), faut -il le rappeler est une holding financière, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc. Groupe financier présent dans les 8 pays de l'espace Uemoa et en Guinée, ABI occupe une position clé dans la région à travers ses banques commerciales (Banque Atlantique, BIA-Niger et la BPMG), ses compagnies d'Assurances (Atlantique Assurances Vie et IARD en Côte d'Ivoire, GTA C2A Vie et IARD au Togo) et ses métiers spécialisés (Atlantique Finance et Atlantic Asset Management).

Atlantic Business International est le 3e groupe de l'UEMOA en termes de part de marché.

Source: Sercom Banque Atlantique