Cote d'Ivoire: Entreprises et milieux d'affaires - ABI et l'IFG s'engagent dans la formation des cadres

A travers cet accord, Abi met à la disposition des apprenants via son réseau Banques Atlantique présent dans les huit pays de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), une solution de financement aux fins de favoriser l'accès aux programmes de formation executive.

Dans le cadre de la formation des cadres d'entreprises, Atlantic business international (Abi), holding du groupe Banque centrale populaire du Maroc et l'Institut français de gestion executive education (Ifg) ont décidé de faire front commun. Le 28 mars au Plateau, ces deux structures, représentées par Ahmed Benlafkih, directeur général adjoint en charge du retail d'Abi et Sylvie Faucheux, directrice générale de l'Ifg, ont signé une convention de partenariat pour mener à bien ce projet qui vise à faciliter l'accès aux programmes de formation continue de l'Ifg à travers une offre de crédit dont les conditions et modalités intègrent des montants et durées adaptés au coût de la formation et aux besoins spécifiques.

A travers cet accord, Abi met à la disposition des apprenants via son réseau Banques Atlantique présent dans les huit pays de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), une solution de financement aux fins de favoriser l'accès aux programmes de formation executive, proposés par l'Ifg, selon un communiqué de Abi. « Développer les compétences des cadres est un important processus qui soutient le développement des entreprises », a déclaré le directeur général adjoint. « Dans une zone, un pays qui est en pleine croissance, aider les cadres à se former, à évoluer dans leur carrière est très important », a fait remarquer pour sa part, la directrice générale de l'Ifg. Son institution qui a déjà formé des cadres ivoiriens à l'extérieur va s'implanter en Côte d'Ivoire et assurer ses formations.

Dans un contexte marqué par la concurrence, la suppression de certaines barrières commerciales et ou tarifaire, la formation des salariés et cadres permet aux entreprises, facteurs de la croissance, de résister, de faire face aux mutations technologiques mais aussi de faire partie des meilleures sur le marché. En Côte d'Ivoire par exemple, selon la Banque mondiale, le secteur privé, dominé par les Pme/Pmi et les micro entreprises, contribue pour environ 18% au Produit intérieur brut (Pib). Ces structures génèrent quelque 23% des emplois formels.