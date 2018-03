Cote d'Ivoire: Après l'élection sénatoriale, la CEI n'a enregistré aucune contestation

Parmi ces élus, on dénombre sept femmes et quarante-trois hommes. Les indépendants, eux, ont obtenu 1292 voix, soit 21, 70% des suffrages exprimés. En termes d'élus, ces chiffres correspondent à seize personnalités pour un pourcentage de 24,24% des sièges électifs du Sénat. Parmi ces seize sénateurs indépendants, il y a une femme. La première élection des sénateurs a eu lieu le 24 mars. Aucun incident n'a été déploré

Les résultats définitifs donnent ainsi: Nombre d'électeurs inscrits 7010. Votants 6140. Bulletins nuls 215. Suffrages exprimés 5955. Taux de participation 87,59%. Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a obtenu 4 663 voix soit 78,30% des suffrages exprimés. Ce qui équivaut à 50 élus et 75,76% des sièges électifs du sénat.

