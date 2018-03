Cote d'Ivoire: Sécurité maritime - La gestion des navires abandonnés au cœur d'un séminaire à Abidjan

Les pays côtiers réfléchissent sur les moyens de lutte contre les dangers que représentent les cimetières de bateaux.

Lors des balades sur le plan d'eau lagunaire vers l'Ile Boulay, le guide présente fièrement "le cimetière des bateaux". Apparemment, à l'écouter, ce "cimetière des bateaux" fait partie des « richesses » qui participent de la beauté de la lagune Ébrié, en plus des grosses bâtisses qui se dressent fièrement sur les rives.

D'où l'appellation "la baie des milliardaires". Mais à vrai dire, ce cimetière de bateaux constitue un réel danger. Et il en existe plusieurs dans les ports du Golfe de Guinée. Des spécialistes et les autorités portuaires en sont conscients et entendent se prémunir de moyens pour les éliminer ou pour éviter que d'autres dépôts s'y ajoutent. Ce qui justifie la tenue d'un séminaire international, du 27 au 29 mars, à l'initiative de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) et l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) portant sur « les navires abandonnés et les épaves maritimes ».

En effet, en fin de vie, les navires sont voués au désarmement, puis à la démolition. « Mais bien souvent, avant d'atterrir dans des chantiers de démolition, les navires sont abandonnés sous forme d'épaves qui jonchent les côtes africaines et encombrent les ports qu'ils transforment ironiquement en des cimetières de bateaux. Certains navires sont abandonnés sur un quai ou au mouillage du fait de problèmes commerciaux non résolus », relève le Colonel Blédé, conseiller, représentant le Dg des Affaires maritimes, Bertin Tanoh Koffi, président dudit séminaire.

Cette problématique qui s'inscrit au cœur des missions de l'Arstm à travers l'Ismi, mérite d'être traitée avec minutie tant ses répercussions sur l'économie bleue sont énormes, selon le Dg de l'Arstm, le Colonel Karim Coulibaly. Les autorités portuaires d'Abidjan ne sont pas indifférentes à cette situation des épaves maritimes.

Des constats de bateaux de la flotte locale, des thoniers et d'autres types de navires abandonnés sont faits au terminal de pêche et au port de commerce. Tout comme des navires de servitude « tels que les remorqueurs de haute mer à la Carena, portant à ce jour, à six, le nombre de navires ayant le statut de navires abandonnés dans le port d'Abidjan », déplore le Colonel Emmanuel Koffi, représentant le Dg du Port autonome d'Abidjan. Non sans égrainer les conséquences qui sont communes à tous les ports du monde qui subissent ce fléau.

L'on peut citer, entre autres, la réduction de la capacité d'accueil du port, des pertes financières à tous les niveaux (par exemple un navire abandonné fait perdre en moyenne 15 000 euros par mois), d'éventuels problèmes de navigation sur les plans d'eau lagunaire et maritime, les nuisances environnementales avec tous les risques qui y sont liés...

Bien plus, ces épaves et navires abandonnés « sont porteurs de risques sanitaires et environnementaux... ou constituent une forme déguisée d'exportation de déchets en infraction à la Convention de Bâle sur les transferts transfrontaliers de déchets. Les agrégats d'épaves dans les lagunes ou les baies constituent un danger pour la sécurité maritime, une source de contamination pour les ressources halieutiques et pour les sédiments marins et un obstacle pour les extensions », précise Jacky Charles Louis Bonnemains de l'association Robin des Bois, une Ong chargée de la protection de l'Homme et de l'environnement. Qui propose que les pays côtiers africains puissent trouver des financements pour leur permettre de démolir ces navires et vieilles embarcations constituant un frein à l'économie bleue.