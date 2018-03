Sénégal: Semaine sainte-Triduum Pascal - Dans l'obscurité luit deja la lueur de Pâques

En cette Semaine sainte, le Triduum pascal, un espace de trois jours (jeudi, vendredi, samedi) évoque, en retraçant la vie de Jésus sur terre vers son père, sa Pâque. Pendant ces trois jours, les chrétiens sont invités à vivre profondément leur totale unité.

La communauté catholique est en plein dans le dernier virage de la longue marche vers Pâques qui a démarré avec la célébration du Mercredi des Cendres, le mercredi 14 février dernier. Déjà dans la Semaine Sainte depuis Dimanche des Rameaux (dimanche dernier) qui va se poursuivre jusqu'à la veillée pascale de la nuit du samedi de Pâques (c'est du 25 au 31 mars 2018) où l'on fait mémoire de la résurrection de Jésus, les fidèles n'ont encore 48 heures ou 72 heures, c'est selon, de Carême à tenir. Ils auront accompli 40 jours de jeûne et d'abstinence, une pé- riode propice à la prière, la charité... Bref, le temps de Carême est un moment favorable à la persévé- rance dans l'accomplissement d'œuvres pieuses, la conversion des cœurs afin d'atteindre la sanctification. Si, selon la Liturgie catholique, chaque jour de cette semaine est important, les trois derniers le sont encore plus. Ils forment le Triduum pascal, un espace de trois jours (jeudi, vendredi, samedi), qui évoque, en retrace la vie de Jésus sur terre vers son père, sa Pâque. Pendant ces trois jours les chrétiens sont invités à vivre profondément leur totale unité.

Le jeudi saint

Le soir du jeudi, les chrétiens cé- lèbrent la Cène, c'est à dire le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Ce soir-là, Jé- sus institua l'Eucharistie en partageant le pain et le vin avec eux. Et en ces mots, il dit ceci : «Vous ferez cela en mémoire de moi». Au même soir, il lave les pieds de ses disciples. Ce qui signifie ainsi que les chrétiens doivent vivre dans la charité et le service : «c'est un exemple que je vous donne». Jusqu'à nos jours, ce rituel communément appelé lavement de pieds, est honoré par le célébrant en présence des chré- tiens ce, en mémoire de jour. Ce même soir-là, Jésus leur donne un commandement nouveau: «Aimez-vous les uns les autres».

Le vendredi saint

Le vendredi, deuxième jour du triduum pascal (jour du tombeau). Il commence le vendredi soir et se prolonge jusqu'à la vigile pascale (samedi soir). Ce vendredilà, Jésus fut conduit à Pilate, qui le jugea et le condamna au supplice de la Croix. Il est flagellé et crucifié entre deux brigands. En mémoire de ce jour, les chrétiens assistent à un office pendant lequel ils commémorent cette mort en laquelle ils voient le salut du monde. Jésus offre sa vie. Par sa mort, il s'associe aux souffrances des hommes. Ce jour-là, les chrétiens se replongent profondément dans le jeûne, la prière et l'abstinence.

Le samedi saint

Le samedi saint, troisième jour du triduum pascal, jour de la ré- surrection, commence dans la nuit du samedi au dimanche, inclut dimanche inclus. Ce jour-là, il ne se passe rien. Tout est terne. C'est le grand silence du tombeau. C'est un jour de deuil, de solitude, de profond recueillement. Il n'y a aucune célébration. Jésus rejoint dans la mort tous les défunts passés, présents et à venir, leur apportant ainsi son Salut. Dans l'obscurité luit déjà la lueur de Pâque... Ce jour-là, marque la Vigile pascale durant laquelle les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. C'est une grande célébration durant laquelle on lit les textes de la Bible qui retracent l'histoire de l'Alliance de Dieu avec les hommes. C'est aussi durant cette nuit que sont célébrés les baptêmes des catéchumènes. Jésus est le premier homme à passer de la mort à la vie. Il inaugure ainsi une nouvelle vie.