Sénégal: Ziguinchor / Les opérateurs prives stockeurs en colère - Près de 4 milliards réclamés à la Sonacos

Rebelote pour les Opérateurs privés stockeurs de la région sud. Ils réclament à la SONCAOS SA leurs factures estimées à près de 4 milliards de francs CFA. Fortement mobilisés hier, devant l'usine SONACOS de Ziguinchor, ils ont accusé les responsables de la Sonacos de les plonger dans le désarroi total et de courir, depuis le 06 février dernier, derrière leur argent.

Leur Président, El hadji Ndiaye, très amer a brandi une plainte contre la Sonacos. « Nous multiplions les sorties mais la situation est dans le statu quo. Depuis le 06 février aucune facture n'est réglée. Une situation qui nous plonge dans la tourmente surtout que nous avons contracté des prêts au niveau des banques pour aborder cette campagne. Il y a des pénalités qui tombent sur nous, faute d'honorer nos engagements. Nous allons porter plainte contre la SONACOS pour entrer dans os droits », a-t-il indiqué. Et de poursuivre : « Si la situation n'est pas décantée jusqu'à la fin de ce mois de Mars nous allons porter plainte contre la SONACOS , car nous ne pouvons continuer à subir cette injustice de la part des responsables de la sonacos qui nous avaient pourtant promis le règlement des factures, au plus tard 72 heures après livraison des graines à l'usine .. »

Dépités et très remontés contre la Sonacos, ces OPS sollicitent l'intervention du chef de l'Etat qui selon eux, a fait des efforts dans la distribution des semences, d'engrais et de matériel agricole. « De l'arachide il y en a en ce moment en grande quantité en brousse. Suffisant pour illustrer les efforts du président de la République », martèle Mamadou Diang BARRY, operateur privé stockeur, évoluant dans la région de Kolda. Il a tenu à effectuer le déplacement sur Ziguinchor pour crier toute sa colère. Aujourd'hui, las d'attendre, ces acteurs de la filière arachidière sont dans l'impasse. Cette mobilisation s'ajoute à d'autres déjà mis en branle par ces Operateurs stockeurs qui rechignent même à retourner en brousse parce que déclare leur président : « les paysans ne nous croient plus ; tellement nous leur avons servi des versions selon lesquelles ils vont rentrer dans leur fonds ; mais rien. On a même honte de les regarder ».

Tout à leur désolation, les responsables des OPS de la zone sud ne se sont pas fait prier pour tirer à boulets rouges sur le Directeur Général de la SONACOS qui à leur avis, ne respecte pas sa parole. « On le voit chaque fois, sur les plateaux de télévision ,expliquer que la situation est réglée et que ce sont des centaines de millions qui sont décaissés pour payer les opérateurs privés stockeurs. Mais ces paroles sont en total déphasage et en contradiction avec la réalité sur le terrain ... », martèle M .El hadji Ndiaye. Il estime que leur seul espoir réside sur le président de la République qui peut remédier à cette situation qui perdure depuis le début de cette campagne de commercialisation arachidière qui brille par ses dysfonctionnements avec notamment le retard de paiement des factures des OPS .

Conséquence de cette situation, la faible quantité de graines d'arachide collectées par l'usine SONACOS estimée à environ 35.000 tonnes sur un objectif de 85.000 tonnes fixées à l'usine SONACOS de Ziguinchor. Et avec le démarrage imminent de la campagne de commercialisation des noix d'anacarde, il y a de réels risques qui pèsent sur cette campagne arachidière.