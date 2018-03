La tragédie des enlèvements d'enfant ainsi que les vagues de migrants irréguliers en partance pour l'Europe inquiètent au plus haut niveau les religieux musulmans de Sédhiou. A Hamdani Chérif hier, mercredi 28 mars, et à l'initiative de Chérif Rahim Aïdara, ils ont porté le plaidoyer en faveur du retour à la sécurité et à la stabilité. La recherche de la paix en Casamance était également au cœur des prières formulées dans cette cité chérifienne de Hamdani.

Dans son adresse à la presse, le guide religieux et initiateur de cet événement a informé que «le but de cette journée est de formuler des prières pour le retour définitif de la paix en Casamance mais aussi et surtout à ce que Dieu le Tout Miséricordieux nous éloigne des tragédies des enlèvements d'enfants. Nous sommes peinés et attristés par ces pratiques contraires à nos valeurs, aux valeurs de l'Islam», a notamment déclaré Chérif Rahim Aïdara.

Il ajoute que «déjà, nos pays sont affectés par les vagues de migrants constituées de nos fils et filles qui tentent coûte que coûte de gagner les côtes européennes via la Méditerranée. Beaucoup meurent en mer et d'autres sont faits esclaves en Libye. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai ouvert un institut en phase d'opérationnalisation appelé «Kawsara» et qui va offrir des services d'éducation et de formation pluridisciplinaires dans la commune de Koussy».

S'agissant de la recherche de la paix en Casamance récemment ensanglantée par les tueries de Boffa-Bayottes, les guides religieux ont réaffirmé leur engagement à toujours œuvrer et inlassablement, par des prières et tout autre moyen de sensibilisation, pour la paix définitive dans cette partie sud du Sénégal. L'imam ratib de la grande mosquée de Sédhiou, El Hadji Boubacar Dramé, et celui de Ndiama, El Hadji Bassirou Seydi, ainsi que d'autres sommités et érudits du Coran ont salué cette initiative à formuler des prières à chaque fois de besoin pour «accompagner les efforts du pouvoir temporel à atteindre les objectifs de développement local et national».