Le maire de la commune de Niagha, dans le département de Goudomp, craint beaucoup pour sa sécurité. Yoro Mballo a fait l'objet de quatre tentatives d'assassinat par balle.

Hier, mercredi 28 mars, dans un entretien accordé à Sud Quotidien, il a réitéré son appréhension exacerbée par «la politisation et l'instrumentalisation de la justice au service de l'Alliance pour la République». Comment peut-on alors incriminer une victime ayant échappé à quatre tentatives de meurtre qu'il exerce des actes de violence contre ces bourreaux, se demande Yoro Mballo ? Relevant que les jours à venir ne lui prêteront pas le temps de dormir à points fermés, il demande que justice soit rendu.

Le feuilleton de gangster à rebondissements multiples prend des tournures politico-judiciaires dans la commune de Niagha. Par quatre fois de suite, le maire libéral de cette collectivité locale de l'Est de Sédhiou a essuyé des tirs à balle réelles, mais il arrive miraculeusement à s'en sortir avec des égratignures. Yoro Mballo qui dit craindre pour sa sécurité affiche son inquiétude en raison, selon lui, d'une politisation de l'enquête. «Niagha est une petite commune et comment une enquête sérieuse n'arrive-t-elle pas jusqu'ici à déceler les véritables coupables de cette tentative d'assassinat contre ma personne, en tant que maire ? Bien au contraire, on nous notifie que c'est moi le maire, en complicité avec le commandant de la brigade de Samine, qui exerçons des actes de violences physiques sur les militants de l'Alliance pour la République (Ndlr: APR, mouvance présidentielle).» M. Mballo de s'inscrire en faux à ces allégations. «C'est archi faux car tout le monde entier sait que c'est moi, le maire Yoro Mballo qui fait l'objet de tentative d'assassinat. Je trouve donc que c'est l'APR qui est derrière ce projet d'assassinat».

A dix mois de l'élection présidentielle au Sénégal, le maire de Niagha ne dort plus les points fermés. Sous la hantise d'une nouvelle attaque face à un récent passé criminel jamais élucidé, Yoro Mballo demande que justice soit rendu avec diligence. «Je continue de garder confiance en la justice de mon pays et invite solennellement le président Macky Sall, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et les services de sécurité à veiller sur mon intégrité physique en tant que citoyen et élu de surcroit. Nous nous acheminons vers l'élection présidentielle et j'ai beaucoup d'appréhensions pour ma sécurité», dixit Yoro Mballo, la voix émouvante. Et l'édile de Niagha de poursuivre qu'il a déjà rappelé tous les faits et les obligations de la garantie de sa sécurité à l'ensemble des autorités administratives et judiciaires de la région et du pays susceptibles de rétablir l'ordre et la sécurité dans sa commune, l'une des dernière du département de Goudomp sur la route nationale N°6 en partance pour Kolda. A rappeler qu'à l'issue des élections municipales de 2014, Yoro Mballo avait été déclaré vaincu pu rétabli dans ses droits comme maire légalement élu suite à un verdict rendu par la Cour d'appel de Dakar.