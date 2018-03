Pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation «tellement grave» qui prévaut au Sénégal, notamment avec le «manque de considération de l'Assemblée nationale», ainsi que la «démission» de celle-ci de ses prérogatives, les parlementaires de l'opposition, en collaboration avec les non-inscrits, ont décidé de boycotter le passage du Premier ministre, Mohamad Boun Abdallah Dione à l'Assemblée nationale, pour les questions d'actualité. En conférence de presse hier, Madické Niang, président du groupe Liberté et démocratie et ses collègues disent refuser de participer à «un simulacre de débats».

Il faudra compter aujourd'hui sans les parlementaires du groupe de l'opposition, "Liberté et démocratie" et certains députés non-inscrits, lors du passage du Premier ministre, Mohamad Boun Abdallah Dione, à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions d'actualité. Ils ont tout bonnement décidé de boycotter ladite rencontre. Sur les raisons du refus de prendre part à la série de questions-réponses à laquelle doit se livrer le gouvernement, avec à sa tête le Pm, Madické Niang a affirmé hier mercredi, au cours d'une conférence de presse, que «la situation est grave». Le député libéral a saisi cette occasion pour jeter des pierres dans le jardin du régime en place.

La robe noire-politique pense «qu'aujourd'hui, toutes les institutions sont malades». S'attaquant d'abord au rallongement de l'âge à la retraite des magistrats, il dira que «l'âge à la retraite a été prolongé pour que le service rendu puisse continuer». Une manière pour lui de fustiger l'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Il estime ainsi qu'on assiste à un «simulacre de justice», tout en donnant du crédit à la sortie du juge Dème, démissionnaire de la magistrature.

Enfonçant le clou, le président du groupe parlementaire de l'opposition "Liberté et démocratie", s'en est pris au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Se basant sur la Constitution votée en mars 2016, notamment sur le renforcement des prérogatives de l'Assemblée nationale, il estime qu'il y a un manque de considération de la part du régime de Macky Sall. Il rappelle qu'il était prévu, chaque mois, le passage du gouvernement, pour répondre aux questions d'actualité. Mais, hélas, se désole-t-il : «depuis que nous sommes installés, depuis plus de 7 mois, le Premier ministre n'est jamais passé à l'Assemblée nationale».

Il déplore ainsi que «le gouvernement ne vient à l'Assemblée que pour faire passer des lois». Ce qui ne saurait, à son avis, permettre l'exercice des pleines prérogatives de l'hémicycle chargée de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Pour lui, c'est clair que les parlementaires de l'opposition ne peuvent accepter d'être des «faires valoir». Lui et ses collègues députés refusent de participer à un «simulacre de débat». Encore que, pour lui, selon le format actuel de la répartition des temps de parole, notamment avec seulement 12mn accordées au groupe de l'opposition (O9mn) et aux non-inscrits (03mn), contre 110mn pour la majorité, aucune vérité ne pourra jaillir des débats. «Est-ce que la vérité peut jaillir d'un tel débat ?», se pose-t-il comme question.

Pour marquer, par ailleurs, la convergence de points de vu entre le groupe de l'opposition et des non-inscrits sur le boycott de la rencontre de ce jour, Madické Niang et compagnie ont lu les messages de soutien et d'approbation de certains de leurs collègues absents à la rencontre. Il s'agit, entre autres, des députés Ousmane Sonko, Moustapha Guirassy, Modou Diagne Fada ou encore Abdoulaye Baldé et Aïssata Tall Sall. L'ancien ministre de la Justice sous Abdoulaye Wade n'a pas manqué, en outre, d'informer que les parlementaires de l'opposition, seront présents au chevet de leur collègue député, Khalifa Sall, le jour du délibéré sur son procès, ce 30 mars prochain. Pour lui, tous se mettront en écharpe pour montrer leur soutien au maire, en prison dans le cadre de la caisse d'avance de sa mairie.