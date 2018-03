Hamady Dieng, le coordonnateur de la Rencontre des Acteurs et Mouvements pour l'Emergence(RAMPE), par ailleurs directeur des constructions au ministère de l'Intérieur, a invité, hier mercredi, le président Macky Sall, à «s'asseoir et discuter avec les enseignants en vue de trouver une solution de sortie de crise car ils sont dans leur droit».

Face à la presse hier, mercredi 28 mars, Hamady Dieng a soutenu que «les enseignants ont raison de regarder à chaque fois où ils en sont dans leur plateforme revendicative et de trouver les formules les meilleures pour demander à l'administration qui les gère d'améliorer leur condition de vie et de travail. Parce que ce faisant, ils améliorent en même temps la condition de travail dans l'école sénégalaise», estime-t-il.

Toutefois, il a fait remarquer que pour qu'il puisse y avoir dialogue, il faut que l'Etat et les syndicats lâchent du lest et acceptent des compromis. «J'ai constaté que, l'un dans l'autre, il y avait des extrêmes. Et, en terme syndicale, il faut éviter les extrêmes parce que les revendications syndicales existeront toujours. A chaque fois, un besoin de réajuster et de remettre à niveau les difficultés de l'école va se poser. Et nécessairement, la réponse, c'est de poser des actes syndicaux et de voir l'administration, pour ne pas dire le gouvernement et ses démembrements, pour trouver des solutions».

Par ailleurs, il a invité les le G6, le groupe des syndicats les plus représentatifs de l'enseignement, à ne pas tomber dans le dogmatisme, mais plutôt à faire dans le pragmatisme car, prévient-il, «les solutions ne peuvent pas toutes être trouvées en même temps et au même moment. Il faut que les extrêmes puissent être évitées et qu'on aille, l'un avec l'autre, vers des solutions qui ne compromettent pas l'avenir de nos enfants mais aussi qui ne puissent pas compromettre la situation des enseignants et encore moins remettre en cause ce que le gouvernement est entrain d'accomplir dans ce pays».