En effet, Ndèye Oumou Ndiaye trouve «absurde» et «sournois» le soupçon que voudrait répandre l'honorable député Mamadou Lamine Diallo. Dans sa note, la jeune protégée du Secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès (Afp) estime que le député de Tekki ne donne pas la preuve que l'actuel président de l'Assemblée nationale aurait une autre nationalité que sénégalaise. Qui plus est, rappelle-t-elle, «Moustapha Niasse a été candidat à la présidence de la République à trois reprises (2000, 2007 et 2012) et personne n'a jamais remis en cause l'exclusivité de sa nationalité sénégalaise». Mieux, à son avis, son mentor a fait l'objet de toutes sortes d'attaques, durant sa longue carrière politique, mais jamais personne n'a parlé de sa nationalité. Sur les raisons, elle soutient dur comme fer que c'est «parce que cela (la nationalité sénégalaise) ne souffre aucune ambiguïté».

La réponse ne s'est fait attendre du coté des partisans du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, suite à la sortie du député, non moins leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo. Dans une déclaration reçue à Sud quotidien hier, mercredi 28 mars, la coordonnatrice de l'Alliance nationale des Elèves et Etudiants pour le Progrès (Aneep) se porte en faux contre les «insinuations» du député.

