Le West African Research Center (WARC) a abrité hier mercredi, un atelier sur les « visages de la radicalisation religieuse dans les espaces carcéraux africains ». A travers cette rencontre, les acteurs visent à développer des synergies afin de proposer des perspectives pour une meilleure prévention et prise en charge de ce phénomène dans les espaces carcéraux africains.

La radicalisation constitue un processus dynamique dans lequel des individus s'inscrivent à un moment donné de leur vie et qui se caractérise par la critique et la rupture du contrat social et l'adoption d'attitudes et de positions extrêmes. Selon une étude menée par le professeur Sylvain Landry Faye sur la « radicalisation religieuse » et présentée par son homologue Oumar Ndongo, « certains djihadistes encore présents sur le terrain syrien et très présents dans les réseaux sociaux affirment avoir séjourné en prison et y avoir rencontré les mentors les ayant endoctrinés. Aussi, certains d'entre-eux de retour de Jihad ou arrêtés séjournent actuellement dans les prisons africaines, avec d'autres qui ont été incarcérés pour acte terroriste ou incitation à des actes extrémistes violents ».

Conscient que l'acuité de la « radicalisation religieuse » dans les prisons pose la nécessité d'organiser les espaces carcéraux de sorte à prendre en charge cette catégorie spéciale de détenus, dans l'optique de la désengager et de la réhabiliter ; tout en évitant qu'elle ne contamine ou endoctrine certains détenus faibles, l'Inspecteur Serigne Thiao est revenu sur les « causes probables » de la radicalisation et de ses limites.

Par rapport aux causes de la radicalisation, Serigne Thiao renseigne « de potentiels candidats au Jihad en prison pour l'instant on n'en connait pas. Mais il y a des facteurs qui peuvent favoriser la radicalisation en prison. Et ces facteurs sont essentiellement la surpopulation carcérale ; l'architecture des prisons, puisqu'au départ elles n'étaient pas en quelque sorte prévues pour des prisons, cela pourrait favoriser la radicalisation. Il y a aussi l'insuffisance du personnel de surveillance comparée au nombre de détenus incarcérés, parce que les recommandations font état qu'il faut normalement un ratio de 1surveillant pour 3 à 5 détenus, et actuellement on dépasse de loin ce ratio ».

Concernant les moyens préventifs de lutte contre la radicalisation ou l'enrôlement dans les milieux carcéraux, le chef de la division de l'administration pénitentiaire explique : « on a essayé de mettre en place une cellule pluridisciplinaire de prise en charge des personnes en détention. Ces cellules regroupent des gardes pénitentiaires, des psychologues, des imams, des personnes extérieures à l'administration qui vont nous aider à déradicaliser les détenus arrêtés pour des faits liés au terrorisme. Les détenus arrêtés pour terrorisme sont isolés dans des quartiers à eux. Dans la grande détention également, il y a le service socio-éducatif qui intervient et le personnel de surveillance pour essayer de voir les soupçonnés d'être de potentiels recruteurs ».

La condition socio-économique, facteur de radicalisation

Par ailleurs, en dehors de la promiscuité, l'insuffisance du personnel entre autres, l'Inspecteur Serigne Thiao, a mentionné l'absence de moyens financiers. « On peut se permettre de se demander même s'ils ne font pas ça pour des raisons économiques, s'ils sont réellement animés par la religion. Parce qu'il y a la question financière. C'est pour cela également que l'Etat doit faire autant que possible pour qu'il ait un partage équilibré des ressources. Comme ça il n'y aura pas de frustrés. Parce que c'est le plus souvent les frustrés qui sont des candidats de la radicalisation.