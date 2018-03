Sénégal: Gestion de la migration - Le Sénégal cherche à harmoniser ses initiatives

Le partage d'un document de politique nationale sur la migration a réuni hier, mardi 28 mars, les différents acteurs concernés par la réponse à la question migratoire. Selon le directeur général de la planification des politiques économiques au ministère de l'économie, des finances et du plan, Pierre Ndiaye, l'objectif est d'avoir un cadre d'harmonisation des différentes actions entreprises dans la gestion de la migration.

Les différentes parties qui interviennent dans la question migratoire se sont réunies hier, mercredi 28 mars, pour valider le document de politique nationale de la migration. L'objectif du document est selon le directeur général de la planification des politiques économiques au ministère de l'économie, des finances et du plan Pierre Ndiaye, de combler le déficit en données statistiques et en informations sur les migrations. Il s'agira aussi à travers le manuel, d'accroitre la contribution des Sénégalais de l'extérieur au développement économique et social du pays Le document de politique nationale sur la migration cherche à promouvoir une meilleure protection des droits des émigrés.

Mieux, à assurer une meilleure gestion des frontières en rapport avec la libre circulation des personnes instaurée par les accords de la Communauté économique des états de l'afrique de l'ouest (Cedeao) et ceux de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) est également un objectif recherché. Le document vise par ailleurs à renforcer les dispositifs de lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes. L'implication du genre dans les politiques de la migration est une réforme que le document de politique cherche à instaurer.

Pierre Ndiaye espère également que ce document de politique nationale sur la migration viendra combler le gap qui existait dans la synthèse des différentes politiques migratoires. L'adjointe au directeur régional de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim), Sophie Nonnenmacher, trouve très importante l'initiative, car dit-elle, elle permettra d'avoir une approche cohérente sur la migration. Mieux, elle espère aussi que le document permettra d'impliquer de manière beaucoup plus complète les acteurs locaux et les partenaires de l'Etat dans la lutte contre la migration irrégulière.