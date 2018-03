Congo-Kinshasa: Loseke Nembalemba toujours «Belge» !

Ayant obtenu une suspension des travaux et après consultations les différents présidents des groupes parlementaires en vue de le jeu et faire ramener la sérénité des débats, le président de chambre basse avait proposé le fameux moratoire pour permettre à qui détiendraient une autre nationalité que celle d'origine procéder aux démarches pour se mettre en règle avec les prescrits la Constitution, surtout en ce qui concerne la loi sur la nationalité.

Lors des mêmes débats fort houleux, le député José Makila, membre du Mouvement de Libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, mis le feu aux poudres en déclarant sans peur ni vergogne que parti et certains de ses alliés disposaient des listes des membres gouvernement, du parlement et d'autres institutions de la jouissant de diverses nationalités étrangères. «Le moment venu, allons rendre publiques ces listes», avait-il averti, sous applaudissements nourris de la salle. Grande frayeur et forte dans la grande salle des Congrès.

On rappelle que cette question de congolité avait ébranlé l' nationale au cours de la toute première séance publique de chambre à l'époque présidée par Vital Kamerhe en 2017. En effet, jour-là, piqués par on ne sait quelle mouche venimeuse, des membres cette chambre basse avaient défilé à la tribune de cette parlementaire pour accuser leur collègue Alex Kande Mupompa de la nationalité belge. A ce titre, avaient-ils déclaré, il ne pas se présenter comme candidat au poste de gouverneur du Occidental.

En outre, jusqu'à ce jour, le professeur Loseke n'a pas encore devant les instances administratives et judiciaires congolaises l'acte authentique de sa renonciation à la belge et approuvée par l'administration du Royaume de Belgique.

