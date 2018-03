Congo-Kinshasa: Affaire UDPS - Sans qualité, Loseke débouté par le ministère public

S'il a réellement renoncé à sa nationalité belge, il doit détenteur d'un document établi par l'administration belge et qui lui reconnaît pas la qualité de citoyen belge. Le collectif d' de Jean-Marc Kabund a ajouté que même si Loseke avait renoncé à nationalité belge, rien ne lui confère les prérogatives d'initier action judiciaire contre l'actuel Secrétaire général de l'UDPS. d'un parti politique différent de l'UDPS, il ne peut pas s' dans les actes que pose Jean Marc Kabund-a-Kabund. Il a été aux avocats de Loseke que le ministère de l'Intérieur a reconnu les « UDPS » et inscrits leurs noms sur la liste des partis regroupements politiques déposée à la CENI pour les élections du décembre 2018.

Sur base des pièces versées au dossier, l'organe de la loi a se trouver en face de deux statuts, à savoir ceux de 2013, par Jean Marc Kabund-a-Kabund, et ceux de 2017, présentés Tharcisse Loseke. Après un examen rapide des deux textes, il a à l'existence de deux partis politiques différents. Selon les de 2013, le parti est dirigé par un président et, en d'empêchement, c'est le Secrétaire général qui assume son intérim.

Accusé de faux et usage de faux, dans ce dossier enrôlé sous le 32112, Jean-Marc Kabund-a-Kabund, à travers le collectif de ses avocats, a soulevé plusieurs exceptions : défaut de qualité et d'intérêt dans le chef de Loseke ; obscurité dans le libellé ; question préjudicielle ; précocité de l'action ; nationalité belge dont est détenteur Tharcisse Loseke.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.