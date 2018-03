Congo-Kinshasa: Infiltration des institutions de la République - Le PGR devrait traquer Loseke et consorts

Logiquement, le Procureur Général de la République devrait ouvrir information judiciaire non seulement à charge de ce « loup » qui séjourné pendant quelque temps dans la bergerie de l' national, mais aussi contre tous ceux et toutes celles qui, se porteurs d'une nationalité étrangère, ont infiltré les institutions la République, les entreprises publiques, la diplomatie, territoriale, les services spéciaux (Armée, Police, ANR, DGM), de à 2018, pour ne prendre que cette période de l'histoire nationale.

Bénéficiaire d'un titre et des privilèges liés à une fonction laquelle il n'était pas qualifié, il devrait dédommager la pour les préjudices moraux et financiers qu'il lui avait causés. avoir partagé, plusieurs fois, avec les autres membres gouvernement, le secret des délibérations du Conseil des ministres, devrait être poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure extérieure de l'Etat.

Pour le cas d'espèce, il aurait dû se présenter physiquement à la barre pour soutenir son acte d'accusation contre son adversaire. Comme s'il savait que les choses allaient mal tourner pour lui, il a préféré laisser à ses avocats l'ingrate tache de défendre une cause qu'il savait perdue avant terme. En effet, devant le prétoire, ses conseils n'ont pu apporter la preuve de sa qualité de président de l'UDPS/Tshisekedi, ayant pour siège la 11me Rue Limete, qu'il a cessé de fréquenter depuis des lustres, et dont les statuts, agréés par ministère de l'Intérieur, ne le signalent pas sur la liste correspondants officiels.

Si le ridicule pouvait tuer, Tharcisse Loseke, qui se fait passer pour le « Président délégué » d'un fantomatique parti que l'homme de la rue a baptisé UDPS/Tshibala, ne serait plus de ce monde depuis hier mercredi 28 mars 2018. Et pour cause ! Initiateur d'une directe contre Jean-Marc Kabund, Secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS/Tshisekedi, il a brillé par une absence remarquée au Tripaix/ Matete, la juridiction qu'il avait saisi pour tenter désespérément de bloquer le Congrès Extraordinaire de formation politique.

