Congo-Kinshasa: Action humanitaire - Le HCR recherche 504 millions de dollars américains pour les réfugiés de RDC

L'appel de fonds permettra tout d'abord de répondre d'urgence à la situation immédiate en Ouganda, en Zambie et en Angola, tout en se préparant pour l'arrivée massive de réfugiés en République du Congo, en Tanzanie, au Rwanda et au Burundi.

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et trente de ses partenaires viennent de lancer leur appel à travers un communiqué de presse récemment rendu public. Selon les dernières statistiques de l'agence onusienne, d'ici à la fin de l'année, le nombre de réfugiés de la RDC dans la région devrait avoisiner les huit cent mille.

Ces réfugiés vivent dans la précarité et pour soulager leurs souffrances, le HCR a mis sur pied un Plan régional de réponse 2018 pour ceux de la RDC. Par la mise en oeuvre de ce plan, le HCR a voulu répondre à un besoin qui vise à remédier aux difficultés et lacunes de l'aide apportée à ces réfugiés et à leurs communautés hôtes dans sept pays voisins ainsi que d'autres pays d'Afrique australe.

Le Plan régional 2018 d'aide aux réfugiés de la RDC donne ainsi la priorité à l'accès au territoire et à la protection des réfugiés, à la prise en charge des besoins immédiats et aux partenariats nécessaires, afin de trouver des solutions durables pour les réfugiés congolais.

Ann Encontre, coordonnatrice régionale du HCR pour la situation en RDC, pense qu'il faut vite agir pour éviter le pire. " Si nous n'agissons pas rapidement pour éviter un recul des normes et des conditions d'existence, l'impact sera catastrophique alors que la situation humanitaire des Congolais dans la région est d'ores et déjà précaire", a-t-elle prévenu.

Un appui général, des ressources suffisantes et une vraie collaboration, insiste la coordonnatrice régionale, sont requis d'urgence pour éviter encore davantage de souffrances et de nouvelles pertes en vies humaines. "Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réitérer notre solidarité avec les réfugiés congolais " , a t-elle insisté.

Rappelons que depuis le début 2017, plus de cent soixante mille Congolais ont été déplacés à travers toute l'Afrique par suite des fréquentes exactions des milices, des troubles civils et de la violence en RDC - un pays presque aussi vaste que l'Europe de l'ouest. Avec 740 000 déracinés au total, la population de réfugiés congolais compte parmi les dix populations de réfugiés les plus importantes au monde. Près de 55 % d'entre eux sont des enfants, dont beaucoup ont passé les frontières non accompagnés ou séparés de leurs parents.

Les camps et sites d'installation existant sont saturés tandis que les services essentiels disponibles ont atteint leurs limites. La situation a des effets préjudiciables sur les plus vulnérables, tels que les nombreuses femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et sexistes avant et pendant leur fuite.

Dans de nombreuses zones d'accueil, les réfugiés ont été transférés en lieu sûr, à une plus grande distance des frontières. Des investissements majeurs sont également nécessaires pour créer de nouveaux sites d'installation et entretenir les sites existant, afin d'assurer que les Congolais peuvent bénéficier de soins médicaux appropriés, de vivres suffisants, de systèmes efficaces pour la distribution d'eau et d'une éducation de qualité.