Congo-Kinshasa: Prévention du VIH - La MONUSCO sensibilise ses casques bleus à Walungu

communiqué de presse

Walungu est une localité située à des dizaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC). L'activité principale de la population dans cette région montagneuse est l'agriculture. Ils travaillent la terre pour nourrir la population affamée dans la ville de Bukavu et ailleurs dans le pays.

«La terre n'est pas tout à fait fertile», dit un riverain. «Ce qui gêne nos activités agricoles, c'est la présence de dizaines de groupes rebelles qui sont venus s'installer ici pour l'exploitation minière illégale. Il n'y a pas de paix dans cette région à cause des groupes rebelles», poursuit-il. «Nous ne pouvons pas faire nos activités agricoles loin d'ici parce que nous avons peur des attaques des rebelles, mais nous remercions Dieu que les contingents de la MONUSCO soient là pour nous protéger», conclut-il.

Les activités de sensibilisation au VIH et au SIDA qui ont eu lieu dans cette localité rurale font partie du programme en cours de la Section VIH/SIDA pour sensibiliser tous les contingents de la MONUSCO avant leur prochain exercice de rotation. Les activités menées à Walungu comprenaient le dépistage volontaire et confidentiel du VIH pour les membres du bataillon pakistanais, qui est l'un des contingents de la MONUSCO en RDC.

L'équipe de sensibilisation de la Section VIH/SIDA a déclaré que le but de ces activités était de sensibiliser et de faire le test du VIH pour tous les membres du contingent de la MONUSCO basé à Walungu avant leur retour dans leur région d'origine.

Selon l'équipe de sensibilisation, pour que ces activités soient efficaces, la Section VIH/SIDA de la MONUSCO a mis en place un vaste programme de sensibilisation au VIH et au SIDA pour encourager le dépistage volontaire et confidentiel du VIH, afin de réduire le risque d'infection par le VIH, améliorer la capacité des casques bleus à mieux comprendre les méthodes de prévention du VIH

Grâce à ces activités de sensibilisation au VIH et au SIDA, de nombreux casques bleus peuvent maintenant comprendre et expliquer les différentes façons de transmettre et de prévenir le VIH. Tous les participants affirment qu'ils ont amélioré leurs connaissances et leur compréhension des divers modes de transmission du VIH ainsi que de la prévention.

Malgré les barrières religieuses et culturelles dans certaines régions du monde, y compris le Pakistan, les bénéficiaires de la formation ont confirmé qu'ils peuvent maintenant s'asseoir et discuter des problèmes de VIH avec leurs partenaires, amis, et familles

Après les séances de sensibilisation, le message était bien compris comme des douzaines de personnes acceptaient de faire le dépistage volontaire et confidentiel de VIH. Pendant ce temps, les commandants qui ont pris part à la formation ont profité de l'occasion pour appeler les participants à être plus prudents et ont exhorté leurs personnels de service médical à redoubler d'efforts dans leur mission pour sauver des vies.

Ils ont remercié la Section VIH/SIDA d'avoir organisé ces activités qui, selon eux, étaient très importantes et éducatives car le VIH et le SIDA sont des problèmes de santé mondiaux qui concernent tout le monde.

Cependant, il convient de noter que ces activités de sensibilisation et de dépistage faisaient partie d'une campagne de sensibilisation plus large au cours de laquelle des messages ont été distribués sous forme d'affiches et de brochures pour une lecture et une compréhension plus larges.

De Walungu, nous avons été informés de manière fiable que des activités de sensibilisation similaires auront lieu dans d'autres localités où les contingents de la MONUSCO sont basés.