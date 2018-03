Congo-Kinshasa: La MONUSCO exhorte les femmes congolaises à se mobiliser pour participer aux élections

«Je souhaite enfin cette initiative fasse son chemin pour transmettre les messages de paix dans vos familles, vos plateformes respectives, vos associations et dans les partis politiques», a-t-elle conclu, renouvelant sa disponibilité à être à l'écoute des problèmes des femmes en général et des jeunes filles en particulier.

Madame Zerrougui s'est adressée à une centaine de femmes au cours d'une journée de réflexion sur les questions de paix, sécurité et élections, organisée à Kinshasa par les plateformes des associations qui militent pour les droits des femmes, en collaboration avec le Ministère du Genre, Enfant et Famille et ONU Femmes.

- En République démocratique du Congo, une forte participation des femmes au processus électoral en cours et leur mobilisation totale dans la gestion des conflits sont essentielles pour contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité, a affirmé mercredi la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et cheffe de la MONUSCO, Leila Zerrougui.

