Angola: Lunda Sul - La Communication sociale doit être un instrument "sérieux et crédible", déclare João Melo

Saurimo — La communication sociale doit être un instrument « sérieux et crédible » de la consolidation et l'approfondissement de la démocratie et du développement de l'Angola, a affirmé jeudi, dans cette ville, le titulaire du portefeuille, João Melo.

Prenant la parole à la cérémonie de clôture du séminaire méthodologique sur « le reportage journalistique», le ministre a souligné que cet objectif ne sera possible que si les professionnels du secteur s'engagent à l'éthique et fournissent un service responsable et de qualité.

« Nous continuerons à mener des activités de formation régionale, provinciale et nationale, pour le renforcement et le « bon fonctionnement » du système de communication dans le pays», a poursuivi le gouvernant. Ce séminaire de trois jours a compté sur la participation des journalistes et techniciens des bureaux de communication institutionnelle de divers organes publics des provinces de Lunda Norte et Sul et Moxico.

A rappeler que des actions similaires ont déjà été réalisées dans les provinces de Huambo, Cuanza Sul, Bié, Cuando Cubango, Malanje, Cuanza Norte et Uíge.