Afrique Australe: La SADC et l'ONU définissent les stratégies pour Lesotho

Ce pays traverse une profonde crise politique qui a déjà causé l'assassinat de deux chefs des forces armées (2015 et 2017), situation qui a obligé les autorités locales à solliciter une intervention de la SADC. Dans ce cadre, la SADC possède dans ce pays, depuis décembre dernier, un contingent de 269 effectifs entre militaires, policiers, spécialistes de renseignement et des civils.

Le Royaume de Lesotho est un Etat membre de la SADC enclavé dans l'Afrique du Sud, et a une superficie de 30 mille kilomètres carrés et une population estimée à 2 millions d'habitants.

L'application des reformes constitutionnelles, parlementaires, judiciaires dans les services publics ainsi celui de la défense et sécurité font partie de la stratégie. La stratégie commune inclut également les recommandations de la SADC, particulièrement l'appui en vue des efforts pour l'établissement d'un dialogue national inclusif entre le Gouvernement de Lesotho, les partis d'opposition, les organisations de la société civile ainsi que l'appui aux structures de la défense et sécurité.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.