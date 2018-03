Angola: Les Services de cardiologie continueront à l'hôpital Josina Machel

Trois personnes sont mortes et dix autres ont été blessées suite aux 19 accidents de la circulation… Plus »

Le document souligne également que le ministère de la Santé a décidé d'organiser un concours international et non national, parce qu'il y a dans le pays un nombre suffisant de professionnels formés dans le domaine, ce qui donne l'assurance que les services continueront à fonctionner.

Le communiqué de presse indique que le ministère de la Santé paie l'Intercontinentale Trading, gestionnaire des services hospitaliers, environ un million de dollars par mois depuis 2008, et des dénonciations faites révèlent que les équipements achetés par cette société sont obsolètes, en plus de ne pas avoir été acheté neuf et, surtout, ces équipements ne sont pas soumis à la maintenance.

Selon encore le document, les services de cardiologie et de chirurgie cardiaque restent actifs même après la résiliation du contrat avec l'Intercontinentale Trading, qui se termine en avril prochain, et qui peut également présenter sa candidature sans aucun empêchement.

Ce qui se passe en fait, lit-ton dans la note, est que le contrat avec la société est arrivé à son terme, dix ans après sa conclusion, assurant qu'à l'heure actuelle, les ministères de la Santé et de l'Economie et Planification font maintenant un bilan pour évaluer les gains réalisés en vertu du contrat.

