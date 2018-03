Afrique: MAROC-CEDEAO : Un duo pour être 16ème puissance économique mondiale ?

Et recommande que toutes les réflexions nécessaires du point de vue économique, politique et social soient menées avant toute chose.

Brahim Fassi Fihri, président d’Amadeus estime que le Maroc jumelé à la CEDEAO va permettre de former la 16 ème puissance économique mondiale devant la Turquie et l’Arabie Saoudite. Ce qui, à son avis, augmentera le niveau d’attractivité de la sous-région dans un cadre concurrentiel au niveau international.

Le Maroc couplé avec la CEDEAO va permettre de former un bloc qui sera la 16 ème puissance économique mondiale devant la Turquie et l’Arabie Saoudite. C’est la conviction de Brahim Fassi Fihri. C’était à l’ouverture du panel sur l’« Adhésion du Maroc à la CEDEAO : fondement, enjeux et perspectives communes », tenu ce jeudi 29 mars à Dakar par l’institut Amadeus. Une adhésion que beaucoup de Sénégalais semble déjà bénir.

Copyright © 2018 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.