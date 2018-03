Congo-Brazzaville: Musique - Papy Bastin se produit au night-club Itoro

Après Brazzaville où il a séjourné pendant quelque temps, l'artiste musicien est de retour sur les terres Mâ Loango pour un show, le 31 mars.

Au vu du succès enregistré lors de ses concerts l'an dernier, Papy Bastin a décidé de se produire une fois de plus à Pointe-Noire. Une bonne nouvelle pour ses fans qui attendaient de le voir monter de nouveau sur scène. Artiste aux multiples talents, Papy Bastin est connu pour sa voix mélodieuse et romantique. Il va proposer, pour le bonheur de ses fans, un show spectaculaire en revisitant sans nul doute son répertoire ayant des plus grands hits, parmi lesquels " Je suis malade", "Fais-moi bisou", "Bébé", "Téléma" et bien d'autres.

Alors que son dernier album est sorti il y a plus de deux ans, Papy Bastin continue à multiplier les éloges et les concerts. Entre rumba et ndombolo, le chanteur délivre ses textes crus et directes sur le mariage, l'amour, etc.

L'ancien sociétaire du groupe Extra musica va défendre samedi ses morceaux sur la scène du night-club Itoro. À chaque évènement, Papy Bastin réserve au public son lot d'émotions, de surprises et d'imprévus. C'est ce qui fait le charme de ses concerts exceptionnels. Il a promis de donner une saveur particulière à cette soirée.