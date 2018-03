Congo-Brazzaville: Département de la Sangha - Ouverture de nouveaux guichets uniques douaniers à Pokola et Ngombé

Ces nouveaux services vont, de ce fait, transformer de manière durable le mode de fonctionnement et les habitudes de travail entre les administrations, en se dégageant des aspects formels de contrôle de la recevabilité documentaire grâce à l'automatisation numérique. En cela, le modèle d'intervention de l'action publique évoluera vers un travail davantage axé sur l'analyse des risques et la lutte contre les fraudeurs.

Dans un contexte économique et financier difficile marqué par la baisse des revenus pétroliers, l'Etat s'est montré davantage rigoureux, en luttant contre les fraudes et les détournements des deniers publics. « Nous souhaitons que les revenus issus des exploitations de nos ressources forestières aillent dans les caisses de l'Etat », a déclaré l'adjoint au maire de la ville de Pokola, Serge Richard Ngouala.

En effet, zones économiques dynamiques, Pokola et Ngombé abritent de nombreuses sociétés forestières à l'instar des groupes CIB et Ifo évoluant dans la filière bois. En raison de leur position géographique, des activités commerciales se sont également développées dans cette partie du pays.

