Egypte: Présidentielle - Abdel Fatah Al-Sissi réélu sans surprise

Au plan sécuritaire, l'Egypte a été frappée par de nombreux attentats terroristes depuis 2013, après la destitution par l'armée, alors aux mains d'Abdel Fatah al-Sissi, de l'islamiste Mohamed Morsi, premier président du pays élu démocratiquement, mais vite devenu impopulaire. Pour tenter de ramener la paix sur le territoire national, une vaste opération militaire a été lancée en février, notamment dans le nord du Sinaï, où sévit une branche locale de l'organisation Etat islamique. Cette opération s'est soldée par la mort de plus d'une centaine de djihadistes et d'au moins vingt militaires, selon des chiffres officiels.

