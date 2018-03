Selon lui, "l'Afrique saura tirer profit de sa propre expérience historique pour aboutir à un modèle qui lui soit propre pourvu qu'il soit efficace et performant, qu'il permette à l'Afrique d'être plus présente dans l'espace monde pour aider à la construction d'un destin de paix, de prospérité et de liberté pour l'ensemble de l'humanité".

"Nous sommes le continent le plus riche, le plus jeune, dont le potentiel de croissance est unique. C'est donc une excellente décision que 44 pays africains ont crée cette zone de libre échange" s'est félicité le ministre.

