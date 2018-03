Cote d'Ivoire: Des centaines de camions de café bloqués sur le port d'Abidjan

Ce blocage dans la commercialisation du café va impacter négativement les autres campagnes agricoles en cours ou à venir. Ce sont en effet les mêmes camions qui transportent les produits agricoles. "On est en période d'anacarde en ce moment et la campagne de cacao va démarrer bientôt, le café est déjà bloqué. Quels sont les transporteurs qu'on aura pour aller transporter le cacao, pour aller transporter des anacardes ?", interroge Soro Penatirgue. "Le bouchon qu'on a au niveau du port aujourd'hui va s'amplifier."

Pour le président de l'Association nationale des producteurs de café et de cacao, le gouvernement ivoirien est en partie responsable de cette situation. "Le conseil café cacao est responsable parce qu'il faut développer la transformation locale de ces produits pour qu'on arrive nous même à une prise en charge au point de vue local", estime le président de l'Association nationale des producteurs de café et de cacao, Soro Penatirgue.

"Ça fait un mois et vingt jours qu'on a quitté à Yamoussoukro ! Les papiers du camion loué vont périmer. On va faire comment maintenant ?", interroge-t-il. "L'Algérie a demandé à l'Etat ivoirien pour que les exportateurs paient une caution, qui est un peu coûteuse pour les exportateurs", selon un responsable de société exportatrice de café.

Les chauffeurs et leurs marchandises n'ont pas bougé depuis près d'un mois sur le port de la capitale économique ivoirienne. En cause notamment : une décision de l'Etat algérien.

