Burkina Faso: Le représentant du groupe allemand Siemens présente des offres au chef du gouvernement

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu le jeudi 29 mars 2018, le représentant du groupe allemand Siemens pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, André Bouffioux.

Une délégation du groupe allemand Siemens est allée proposer des solutions technologiques au Burkina Faso en vue de faire face aux défis auxquels le pays est confronté. Ils ont été reçus hier, mercredi 29 mars, par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, avec qui ils ont échangé pendant plus d'une heure.

A l'issue de l'audience, le représentant du Groupe pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, André Bouffioux, s'est confié à la presse. « Nous sommes venus échanger avec le Premier ministre sur les possibilités du groupe Siemens d'aider le Burkina Faso à relever les défis auxquels il est confronté notamment dans le domaine énergétique », a-t-il fait savoir.

De son avis, la société qui est déjà présente au Burkina Faso s'illustre dans l'innovation et la technologie et couvre plusieurs domaines. « Le groupe peut développer des technologies pour la production, le transport et la distribution de l'énergie. Le groupe intervient également dans d'autres domaines tels que la santé, les transports, l'industrie et les infrastructures.

Au Burkina Faso, Siemens est déjà présente dans des hôpitaux et la sécurisation des sites d'exploitations minières », a précisé M. Bouffioux. Selon lui, son groupe s'inscrit dans une dynamique de développement de son partenariat avec l'Etat burkinabè en élargissant son champ d'intervention. « Il s'agit également pour nous d'entamer un dialogue structurel avec les autorités pour voir ce que nous pouvons offrir aussi dans la formation à l'alternance en collaboration avec les universités », a-t-il indiqué.

Mais à l'écouter, le secteur de l'énergie a retenu plus l'attention du chef du gouvernement burkinabè. « Les domaines qui intéressent prioritairement les autorités burkinabè sont ceux des énergies renouvelables, à base de fossiles et la stabilité du réseau de transport. Notre groupe dispose de solutions pour relever les challenges dans ces domaines sur lesquels il travaille déjà en Europe et sur le continent », a confié le porte-parole de ce géant de la technologie.

Autant de solutions qui, selon André Bouffioux , peuvent assurer au Burkina Faso, une meilleure transition énergétique. Dans le domaine de la formation universitaire, Siemens s'est engagé en partenariat avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët Boigny (INP-HB) à former des ingénieurs de haut niveau. L'objectif du groupe est de former des compétences locales pour révolutionner le domaine de l'industrialisation en Afrique de l'Ouest.