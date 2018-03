Afrique de l'Est: Reine Muhumusa - Combat le contre le colonialisme dans la région

Il y a environ cent ans, en Ouganda, une femme se dresse contre les forces patriarcales, coloniales et chauvines. Elle sera cheffe spirituelle, cheffe militaire et combattante pour la justice sociale.

La date exacte de naissance de la reine Muhumusa n'est pas connue mais l'histoire de sa vie s'étend du 18ème au 19ème siècle. Elle était l'épouse du roi rwandais Kigeli IV. Quand, en 1895, son mari meurt et son fils est privé du trône, elle se rebelle contre l'establishment rwandais et les puissances coloniales. Elle déménagera en Ouganda, sera capturée à plusieurs reprises par les Britanniques et emprisonnée à Mengo où elle est décédée en 1945. Elle n'a jamais eu l'occasion de retourner dans son pays d'origine.

Pouvoirs spirituels

Elle est connue pour sa possession de pouvoirs spirituels de la légendaire reine africaine de Nyabingi. Elle a été décrite par les gouvernements coloniaux comme "un personnage extraordinaire". La plupart de ses partisans ne l'ont jamais vue car le culte l'obligeait à se cacher dans un panier. Elle est aussi vénérée pour son combat contre les trois puissances coloniales - les Allemands, les Britanniques et les Belges - mais aussi sa résistance à l'establishment et aux normes qui limitaient les droits des femmes dans la société.

Controverse

Certains de ses disciples croient réellement que Muhumusa elle-même est la reine Nyabingi. D'autres la voient comme étant la réincarnation, ou comme l'être possédé par l'esprit d'une reine rwandaise du même nom qui a vécu plusieurs siècles en arrière. Malheureusement son histoire n'a jamais été entièrement documentée, en raison de la nature patriarcale de la société et de l'impérialisme colonial.

Héritage

Elle a inspiré toute une lutte anticoloniale au Rwanda et en Ouganda. Aujourd'hui, les partisans de la reine Muhumusa la considèrent comme un modèle et une véritable représentation de l'inclusion et de la résistance à des normes qui minent des sections de la société. Son esprit vit à travers le mouvement Rastafari.