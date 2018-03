Cote d'Ivoire: Aboisso - Plusieurs tonnes de produits de contrebande saisies

La direction régionale des douanes d'Aboisso a saisi et procédé à l'incinération de plus de 20 tonnes de produits illicites et prohibés à Aboisso.

Ces produits ont été saisis sur la période allant du 1er mars au 31 décembre 2017. Ce sont 19.500 tonnes de produits prohibés non enregistrés(PPNE), 984 kg d'herbicides et 22.250 tonnes de sucre en poudre d'origine brésilienne.

L'incinération des produits qui s'est faite en présence des autorités locales a concerné les produits prohibés non enregistrés et les herbicides. Le sucre qui lui, est un produit autorisé mais qui est passé en contrebande, sera revendu, au dire des responsables de la douane, à la SUCAF et à SUCRIVOIRE.

Ces entreprises légales de fabrication et de commercialisation de sucre vont le conditionner pour le revendre sur le marché ivoirien. Les responsables de la direction régionale des douanes ont tenu à faire la différence entre les différents types de produits. Il y a selon eux, « les marchandises illicites qui sont des produits prohibés à titre absolu ou soumis à l'obtention d'un agrément ».

Les marchandises licites de contrebande sont celles qui ont été introduites de façon frauduleuse sur le territoire sans dédouanement ni payement de taxes ou droits d douane. Les agents de la direction régionale ont saisi l'occasion pour appeler les populations à la vigilance et à la collaboration.

Elles ont été aussi appelées à s'abstenir d'acheter ces produits douteux sous peine de se faire complices d'une activité illégale et de s'exposer à la rigueur de la loi en la matière.