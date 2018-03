Cote d'Ivoire: Bonoua - Jeunes chrétiens et musulmans se donnent la main

L'organisation nationale pour la solidarité sociale et spirituelle(ONASS) a décidé d'agir contre la manipulation politique et religieuse des jeunes chrétiens et musulmans.

Pour amener ces deux jeunesses à l'entente et à l'union pour l'instauration d'une paix véritable, elle a récemment organisé une conférence de presse à Bonoua.

Au cours de cette rencontre d'information, le président Henri Ahité a situé l'assistance sur les orientations de l'organisation dont il tient les rênes. Pour lui, toute la jeunesse ivoirienne et singulièrement les jeunes chrétiens et musulmans doivent ensemble œuvrer à l'enracinement de la paix dans le pays pour renouer avec le fil du dialogue et de la concertation inter religieuses.

Par ailleurs, le président d'ONASS fonde beaucoup d'espoir sur l'entente et l'entraide entre jeunes musulmans et chrétiens pour aller à leur autonomie et participer au développement du pays. La solidarité entre ces deux groupes devrait selon lui, les sortir du chômage et du désespoir.

Pourvu, a-t-il soutenu qu'ils acceptent de s'entraider réciproquement « en refusant toute sorte de manipulation fondée sur la religion ou l'appartenance politique ».C'est pourquoi, l'organisation de M. Ahité Henri, prône au niveau national, le dialogue régulier entre les responsables religieux de ces deux confessions.

A l'échelle de la localité, la nouvelle organisation œuvre déjà à la sensibilisation des uns et des autres à l'amour et à la solidarité. A cet effet, des rencontres mensuelles d'échanges et de partages d'expériences entre jeunes musulmans et jeunes chrétiens ont été instaurées et mises en route depuis le mois d'octobre, a informé le président.

Très prochainement, l'ONASS prévoit une table ronde sur le thème : « Jeunesse religieuse et développement d'une nation ». L'objectif, a soutenu M. Ahité, faire prendre conscience à la jeunesse religieuse de la part qu'elle doit prendre dans la lutte contre le non emploi et la pauvreté au niveau de la jeunesse.