Cote d'Ivoire: Dr Marie-Paule Kodjo (leader féminin) - "Je m'engage à faire encore plus"

Dr. Marie-Paule Kodjo bénéficie du statut consultatif spécial auprès de l'Ecosocc des Nations unies depuis 2010 et observatrice près de la commission de l'Union africaine sur les Droits humains. Elle est mariée depuis 32 ans et mère de 2 enfants.

Ayant obtenu un doctorat en Odontostomatologie à l'Université de Bordeaux II et une Licence en droit à l'Université de Bordeaux I, Dr Marie-Paule Kodjo est médecin et a exercé au médico-scolaire du Plateau de 1989 à 1996.

Aussi a-t-elle souhaité que le "He for she" (programme des Nations unies qui veut que les hommes viennent en appui aux femmes dans lequel le Président de la République s'est engagé), doit être l'affaire de tous les hommes.

Selon elle, c'est une première en Côte d'Ivoire que des femmes d'une plateforme décident de rendre hommage à leur camarade femme pour ses actions. C'est donc à juste titre qu'elle a souhaité que cette initiative se poursuive. « On peut ne pas s'entendre mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, on doit se mettre ensemble », a dit Dr. Marie-Paule Kodjo.

« Beaucoup me considère comme leur modèle. Je leur exprime ma reconnaissance pour cette marque d'estime. Je suis à votre service. Je m'engage à faire encore plus. »

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.