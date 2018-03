Cote d'Ivoire: Problématique du civisme des jeunes - Un atelier de réflexion réuni les acteurs à Bouaké

Le foyer jeune Viateur à Bouaké abrite depuis ce jeudi 29 mars et ce, jusqu'au 30 mars 2018, un atelier de réflexion sur la problématique du civisme des jeunes. Une initiative du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique (MPJEJSM) dans le cadre de sa mission de protection des jeunes, du développement et de la promotion du civisme et de la citoyenneté.

« Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique est fortement interpellé sur le comportement de notre jeunesse d'où l'organisation de cet atelier de réflexion sur la problématique du civisme des jeunes », a expliqué M. Nazeri Coulibaly, directeur de Cabinet au MPJEJSM, représentant le Ministre Sidi Tiémoko Touré à l'ouvert de cet atelier. Avant de soutenir que cette rencontre vise à échanger sur les voies et moyens afin d'emmener les jeunes à un changement de comportement.

Durant deux jours, les participants, Edimma Emmanuel, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (CNJCI), des spécialistes, directeurs régionaux et départementaux du MPJEJSC, associations de jeunes et jeunesse de partis politiques venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire réfléchiront sur la problématique du civisme des jeunes.

Sont également présents à cet atelier, Mme Michelle Hortense Lobouet et Bamba Amadou, respectivement préfète du département de Bouaké et 2ème adjoint au maire de Bouaké représentant le maire Djibo Nicolas.

« Au cours de ces deux jours de travaux, vous serez emmené à réfléchir sur les enjeux et les défis liés à implication de la jeunesse dans les actes d'incivisme posés par les populations notamment les jeunes. Il vous appartiendra de formuler des recommandations et proposé des solutions dont la pertinence et la justesse ont seront appréciées », a indiqué M. Nazeri Coulibaly.

Edimma Emmanuel, président du CNJCI a, dans son allocution exhorté les participants à être attentifs et à participer objectivement de cet atelier. A la jeunesse, le président du Cnjci dira: « Faites en sorte qu'à la sortie de cet atelier de réflexion, de réelles propositions puissent être adoptées afin de rendre la jeunesse ivoirienne plus responsable et mature pour une Côte d'Ivoire prospère ».