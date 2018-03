Congo-Kinshasa: Le ministre des Sports se défend après les problèmes d'organisation chez les Léopards

«Le ministre a le droit d'apprécier pour approuver ou signer un ordre de mission. Vous ne m'amenez pas des jeunes gens qui coûtent 30 ou 40.000 dollars pour un match amical. Je suis en droit de me poser des questions : tous ces prestigieux professionnels qui quittent l'Europe pour venir jouer en Afrique centrale, pourquoi on ne les regrouperait pas dans les environs de leurs lieux de prestation ? Cela coûterait moins à l'Etat. Parce que lorsque moi, j'engage les équipes, je dois aussi me justifier vis-à-vis de notre trésorerie», s'est justifié Papy Nyango avant d'ajouter : «il faut savoir rien qu'avec les équipes de football de moins de 17 ans, moins de 20 ans et les Léopards seniors, nous atteignons près d'un million de dollars américains. Et je ne crois pas que nous manquons de ponts, écoles à construire ; des hôpitaux à entretenir pour n'affecter qu'un million de dollars au profit de football».

