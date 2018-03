Algérie: Rabah Madjer déjà sur le départ !

Après Christian Gourcuff qui aura passé moins de 2 ans et Milovan Rajevac et ses 6 mois, un autre entraineur va t-il quitter le banc de l'Algérie avant-terme ?

En outre, le vestiaire ne serait pas véritablement d'accord sur ses choix de joueurs. Son refus de convoquer Sofiane Feghouli, Ryad Boudebouz ou encore Rais Mbohli sont cités. Et d'autres joueurs comme Saphir Taider n'ont pas apprécié d'être restés sur le banc durant les deux derniers matchs (victoire contre la Tanzanie 4-1 avant la Team Melli). Sans oublier son système de jeu décrié. « Nos sources au sein du vestiaire sont formelles, Madjer a perdu le contrôle de son groupe et son départ est unanimement souhaité pour le bien de l'EN« , avance d'ailleurs, le site spécialisé La Gazette du Fennec.

