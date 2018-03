Angola: Nouveau modèle pilote de municipalisation

Luanda — Un nouveau modèle pilote de municipalisation d'Action sociale, soutenu par l'Union Européenne, est en train d'être mis en oeuvre dans quelques provinces angolaises.

Coordonnée par le Ministère d'Action sociale, Famille et Promotion de la femme, la nouvelle municipalisation estimée à 32 millions d'Euros financés par l'Union Européenne, est déjà en cours dans la ville de Damba, province de Uige, dans leslocalités de Lucusse et de Camanongue, dans la province de Moxico, et dans les villes de Chinguar et de Catabola, dans la province de Bié.

Selon la coordonatrice du projet, Ana Teresihna, qui a présenté jeudi ce modèle pilote à la presse, au cours d'une causerie baptisée "Café des idées", la nouvelle municipalisation est soutenue par le projet "Appui à la Protection. Ce projet est également épaulé par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et le Consortium d'entreprises Louis Berger, Proman et PBLH. Le nouveau modèle pilote repose sur trois piliers: Prévention, Protection et Promotion, a-t-elle dit, précisant que la phase expérimentale durerait quatre ans, puis la municipalisation s'étendrait sur tout le territoire national.

Répondre aux besoins des personnes vulnérables, par l'intervention et décentralisation de la politique de protection sociale, et améliorer la protection sociale de base au niveau municipal et communal font partie des objectifs du nouveau modèle de municipalisation, a-t-elle expliqué. Selon la coordinatrice, ce projet ne pourrait réussir sans l'appui des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales, des Universités, des organisations communautaires et des Eglises.